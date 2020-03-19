Автомобиль перевернулся на путепроводе в Великих Луках (ФОТО)

17:18, 19 марта 2020, ПАИ

Автомобиль Nissan перевернулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия на путепроводе в Великих Луках 19 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 11:20 у дома № 2 на улице Промышленной 41-летний мужчина за рулем автомобилем KIA при совершении разворота не убедился в безопасности манёвра. В итоге автомобиль столкнулся с автомашиной Nissan, которой управлял 63-летний мужчина.

После столкновения автомобиль Nissan перевернулся и наехал на металлическое ограждение.

Водитель обратился за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.