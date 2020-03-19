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Автомобиль перевернулся на путепроводе в Великих Луках (ФОТО)

Фото УМВД России по Псковской области

Автомобиль Nissan перевернулся на крышу в результате дорожно-транспортного происшествия на путепроводе в Великих Луках 19 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото УМВД России по Псковской области

В 11:20 у дома № 2 на улице Промышленной 41-летний мужчина за рулем автомобилем KIA при совершении разворота не убедился в безопасности манёвра. В итоге автомобиль столкнулся с автомашиной Nissan, которой управлял 63-летний мужчина.

Фото УМВД России по Псковской области

После столкновения автомобиль Nissan перевернулся и наехал на металлическое ограждение.

Водитель обратился за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.

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