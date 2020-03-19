Сразу 26 штрафов ГИБДД оплатил должник из Великих Лук
Сразу 26 штрафов ГИБДД оплатил житель Великих Лук, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Великолучанин за нарушение скоростного режима накопил 26 административных штрафов ГИБДД на сумму в 28,5 тысяч рублей, однако не спешил их оплачивать. Чтобы побудить гражданина к погашению задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия с движимым имуществом должника и об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся на счете в банке.
Через некоторое время мужчина явился на приём в отдел судебных приставов и сразу оплатил все 26 штрафов ГИБДД. После этого все ограничительные меры с должника были сняты.