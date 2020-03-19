Сразу 26 штрафов ГИБДД оплатил должник из Великих Лук

09:54, 20 марта 2020, ПАИ

Сразу 26 штрафов ГИБДД оплатил житель Великих Лук, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Великолучанин за нарушение скоростного режима накопил 26 административных штрафов ГИБДД на сумму в 28,5 тысяч рублей, однако не спешил их оплачивать. Чтобы побудить гражданина к погашению задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия с движимым имуществом должника и об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся на счете в банке.

Через некоторое время мужчина явился на приём в отдел судебных приставов и сразу оплатил все 26 штрафов ГИБДД. После этого все ограничительные меры с должника были сняты.