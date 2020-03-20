Семь тысяч школьников в Псковской области вынуждены учиться во вторую смену

11:46, 20 марта 2020, ПАИ

Семь тысяч школьников в Псковской области вынуждены учиться во вторую смену. Об этом на пресс-конференции 20 марта рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Причём большая часть школьников занимаются во вторую смену в Пскове - шесть тысяч человек, на втором месте по количеству - Великие Луки.

Чтобы отчасти решить эту проблему, в Пскове запланировано строительство ещё одной школы на 1350 человек на дальнем Завеличье. Рассматривается также вопрос о школе на Запсковье.

По словам главы ведомства, перед региональными властями стоит задача полностью ликвидировать вторые смены в школах в ближайшие годы.