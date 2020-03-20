Меры поддержки для учителей расширят в Псковской области

12:00, 20 марта 2020, ПАИ

Меры поддержки для учителей расширят в Псковской области, сообщил на пресс-конференции 20 марта председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, кадровый вопрос в школах области стоит серьёзно. «У нас не так много молодых учителей, как хотелось бы, приходят в школы. При этом у нас сохранены выплаты молодым специалистам в размере 50 тысяч, кроме того, зарплата учителей на селе на 25% выше», - отметил Александр Седунов.

Он также напомнил, что стартовала программа «Земский учитель». Разработаны критерии по оценке заявок от претендентов на получение выплаты в размере 1 млн рублей. «Важно посмотреть, как будет работать программа «Земский учитель» и, исходя из количества заявок, понять сколько средств мы можем просить на нее из федерального бюджета», - добавил Александр Седунов.

Федеральный портал «Земский учитель» включает вакансии в образовательных организациях-участниках программы. Любой учитель может получить информацию и подать заявку на участие.

Заявки принимаются до 15 апреля. С учителями в рамках программы «Земский учитель» будут заключены трудовые договоры, а денежные выплаты педагоги смогут получить до 1 декабря 2020 года. Учителя, получившие единовременную выплату в размере 1 млн рублей, должны будут отработать в общеобразовательной организации в течение 5 лет со дня заключения трудового договора. Если трудовой договор будет расторгнут, учитель будет обязан в полном объеме вернуть компенсационную выплату.