На время карантина Псковский музей подготовил серию онлайн-экскурсий и подкастов
На период карантина Псково-Изборский музей-заповедник разработал серию онлайн-трансляций экскурсий, видеороликов и подкастов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Расписание трансляций будет опубликовано 23 марта, а уже 20, 21 и 22 марта в группах музея "ВКонтакте" и "Фейсбуке" можно посмотреть фильмы и передачи, снимавшиеся в музее.