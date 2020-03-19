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Культура

На время карантина Псковский музей подготовил серию онлайн-экскурсий и подкастов

На период карантина Псково-Изборский музей-заповедник разработал серию онлайн-трансляций экскурсий, видеороликов и подкастов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
 
Расписание трансляций будет опубликовано 23 марта, а уже 20, 21 и 22 марта в группах музея "ВКонтакте" и "Фейсбуке" можно посмотреть фильмы и передачи, снимавшиеся в музее.

 

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