«Взял за голову и начал резать»: Совершивший убийство в Черехе мужчина рассказал о подробностях преступления (ВИДЕО)

13:02, 20 марта 2020, ПАИ

39-летний мужчина, совершивший убийство собутыльника в деревне Череха Псковского района, в ходе проверки показаний на месте преступления рассказал о подробностях случившегося. Псковское агентство информации публикует эксклюзивное видео следственного мероприятия.

«Связал руки, ноги, расстелил пленку, замотал его в пленку и перевязал скотчем. Так он пролежал здесь несколько дней. Потом я взял и просто кинул его вниз с балкона», - рассказал подозреваемый.

25 февраля мужчина распивал спиртное с собутыльником в нежилом помещении. В результате конфликта он три раза ударил ножом в шею потерпевшего. Труп обнаружили только после пожара, через несколько дней. Подозреваемого оперуполномоченные задержали в Подмосковье.

Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.