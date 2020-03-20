Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова

14:23, 20 марта 2020, ПАИ

Родных из Пскова разыскивает женщина, которая воспитывалась в интернате. Детали она описала в собщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«Мама моя умерла, когда мне было 8 лет, а папа сильно болел, он был старше мамы лет на 20», - рассказала женщина по имени Надежда.

Она училась в интернате города Суджи Курской области.

По воспоминаниям авторы заявки, вместе с родителями она ездила к родным в город Псков, но имена родных не помнит, кажется, одного из близких людей звали Сашей. Женщина надеется на помощь жителей Псковской области.

Если вы можете помочь в поиске, напишите волонтерам проекта на адрес электронной почты pskovnews@mail.ru.