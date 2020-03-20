27 надписей с рекламой наркотиков закрасили на стенах в Пскове

15:55, 20 марта 2020, ПАИ

В Пскове в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские организовали очередной рейд по ликвидации надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе рейда на стенах зданий были закрашены 27 таких надписей, обнаруженных в микрорайоне «Запсковье».

В полиции отмечают, что к ним регулярно поступают сообщения от граждан о незаконных надписях с рекламой наркотиков на домах, заборах и других сооружениях. Наркоторговцы используют фасады зданий в качестве своеобразных билбордов для пропаганды наркотических средств, подчеркивают стражи порядка.

Нанесение на здания незаконной рекламы по продаже наркотиков является административным правонарушением и регламентируется статьей 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров» КоАП РФ, в соответствии с которой законодательством предусматривается штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.