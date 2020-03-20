0
19:50
Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
17:14
Wolfenstein 3D: Как создавался «дедушка» современных шутеров
16:48
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
16:19
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
16:17
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
16:07
У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус
14:23
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
Еще новости
Общество

Yota даёт возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге

Yota обнулила трафик мессенджеров в роуминге. С 19 марта клиенты мобильного оператора могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp и Viber в международном роуминге при отсутствии средств на счёте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Мессенджеры доступны пользователям для обмена текстовыми сообщениями, их прием и отправка работает при нулевом балансе и отключенном пакете передачи данных. Подключение услуги не требуется, она действует в 56 странах, полный список которых доступен на сайте https://www.yota.ru/ в разделе «Новости». Для отправки медиафайлов необходимо будет пополнить счет Yota и активировать пакет интернет-трафика.

«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать даже если на счете закончились средства. Мы будем следить за ситуацией и оставим возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется», - сказал директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
20 марта 2020
Митрополит Тихон призвал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь (ВИДЕО)
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
20 марта 2020
«Семь раз отмерь» - 20 марта (ЗВУК)
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
20 марта 2020
Снимок псковского фотографа стал обложкой нового альбома проекта Sirotkin
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
20 марта 2020
Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек
У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус
20 марта 2020
У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
20 марта 2020
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте
20 марта 2020
Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте
Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода
20 марта 2020
Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода

Идет загрузка...