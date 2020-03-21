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Общество

Пропавшего Андрея Федорова разыскивает полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает Фёдорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

По имеющимся данным, 22 марта минувшего года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02. 

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