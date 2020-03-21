Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов

12:25, 21 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил молодежь региона за активность при реализации проектов. Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению главы региона, в прошлом году молодёжная политика в Псковской области сделала «серьёзный качественный скачок». Михаил Ведерников рассказал, что во Всероссийском рейтинге субъектов Росмолодежи Псковская область поднялась сразу на 32 строчки и заняли 47 место.

«Это результат кардинальной перестройки системы работы со специалистами по делам молодежи на территории и перезагрузке всей событийной сетки Псковской области. В том числе, учитывалась организация новых федеральных (Всероссийский форум молодых семей, «ЗАЗОЖ», «Киномания», «Волонтёры Победы») и региональных мероприятий («Лидер Года», «Доброволец Псковской области», «Без Границ», «Кукарача»). Кроме того, с 80 до 203 выросло число участников всероссийских форумов из Псковской области», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников поблагодарил всех причастных к этому положительному результату, в первую очередь, «замечательную и активную молодежь», отдельно руководителя управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую, а также проектный офис «Команда 2018».