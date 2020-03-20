Игорь Иванов выдвинут в качестве кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа

12:38, 21 марта 2020, ПАИ

Президиум Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ выдвинул кандидатуру председателя Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова на должность Председателя Псковского облсовпрофа. Об этом Игорь Иванов сообщил в своем Instagram.

По его словам, конференция Псковского облсовпрофа состоится 8 июня текущего года. Он считает, что профсоюзы «демократичная общественная организация». Игорь Иванов убежден, что выборная кампания пройдёт «честно и чисто» и что на конкурентных выборах делегаты от всех членских организаций Псковского облсовпрофа выберут «достойного руководителя на следующий пятилетний период».

«Спасибо товарищам из профсоюза работников инновационных и малых предприятий за оказанное доверие и поддержку. Необходимо пройти большой путь, но мы обязательно справимся», - заключил Игорь Иванов.