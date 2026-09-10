Ведерников попросил Путина продлить программу модернизации энергосетевого комплекса Псковской области

15:32, 10 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил поддержать продление программы модернизации энергосетевого комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор отметил, что в результате реализации программы количество отключений электроэнергии в регионе значительно сократилось. По его словам, Псковская область вместе с Карелией, Новгородской и Архангельской областями идёт опережающими темпами.

«Единственное, хотел попросить: программу до 2028 года нам существенно порезали, но результаты есть, выключений действительно стало намного меньше. Если можно, поддержите нас, чтобы всё-таки правительство предусмотрело на перспективу, чтобы мы вторым этапом эту тему закрыли и больше к ней не возвращались. Будут просто плановые работы», – сказал Михаил Ведерников.