В Пскове организован досмотр прибывающих самолетами из Москвы пассажиров

13:44, 21 марта 2020, ПАИ

21 марта в Пскове в аэропорту организован досмотр прибывающих самолетом из Москвы пассажиров, из-за принятых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области. Всех пассажиров встретили представители Роспотребнадзора и медицинские работники. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сообщается, что все пассажиры отнеслись к проверке с полным пониманием. Один из пассажиров оказался транзитным, признаков недомогания и симптомов медики у него не выявили. При этом у пассажира взяли анализ крови и отправили домой на двухнедельный карантин.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.