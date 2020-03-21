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Общество

Около 130 обращений поступило за сутки в инфоцентр в Пскове по вопросам коронавируса

За последние сутки работы оперативного информационного центра поступило порядка 130 обращений граждан по вопросам, связанным с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Центр был создан в рамках указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для помощи и информирования населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам специалистов, в большинстве случаев в центр обращаются жители Пскова и Псковской области, недавно вернувшиеся из иностранных государств или имеющие контакт с подобными людьми. Они уточняют порядок своих дальнейших действий по самоизоляции и наблюдению за своим самочувствием. Звонящие также интересуются общей эпидемической обстановкой в Псковской области.

Кроме того, специалисты Центра отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан — рассказывают о симптомах нового заболевания, консультируют по средствам индивидуальной защиты, реализации профилактических мер, дистанционному оформлению больничного.

В качестве операторов в информационном центре выступают студенты-выпускники ПсковГУ, обучающиеся по специальности «Медицинская кибернетика», которые оперативно обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области.

Телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф и в официальной группе соцсети «ВКонтакте» — «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.

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