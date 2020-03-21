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«Самочувствие удовлетворительное, все под контролем»: Михаил Ведерников рассказал о дистанционном руководстве Псковской областью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ушедший на карантин с признаками ОРВИ по собственной инициативе и сдавший тест на коронавирус, рассказал РИА Новости об особенностях руководства регионом дистанционно. 

«Дистанционный режим работы – новый интересный вызов. Я привык всегда быть на прямом контакте с подчинёнными и с жителями области, выезжать на объекты и лично проверять выполнение поручений. Карантин дал возможность опробовать новые подходы с более плотным использованием всех доступных гаджетов», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор считает, что коэффициент полезного действия (КПД) заочной работы оказался «всё-таки ниже, чем в обычном режиме» при больших затратах времени. «График становится более затянутым, к тому же режим почти круглосуточной работы за монитором и телефоном дополнительно утомляет чисто физически… Живого общения, конечно, не хватает», - признался губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников выразил желание своими глазами посмотреть, в каких условиях работают врачи, напрямую обсудить меры поддержки с теми, кто может пострадать от нового глобального вызова. «Нужен прямой диалог с предпринимателями, которые получили серьёзный финансовый удар», - отметил он.

Губернатор также добавил, что в остальном его распорядок дня не изменился. «Ранний подъём, зарядка, новости, почта, мессенджеры, постановка задач, контроль поручений, завтрак и сразу в работу. Самочувствие удовлетворительное, все процессы на контроле, есть оперативная обратная связь от жителей, коллег и сотрудников», - рассказала Михаил Ведерников. 

По мнению псковского губернатора, несмотря на неудобства, связанные с самоизоляцией, организовать рабочие процессы в карантине «реально». «Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз призываю всех руководителей предприятий рассмотреть возможность введения такого режима на рабочих местах. Риск, что это понадобится, существует, и нужно всё-таки быть готовым заранее», - считает он.

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