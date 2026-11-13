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Общество

«Нейронка никогда не заменит журналистов»: на «Медиамосте» обсудили искусственный интеллект

Возможности и ограничения искусственного интеллекта в современной журналистике обсудили на пленарной сессии медиафорума «Медиамост» в региональном Доме молодёжи 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова отметила, что нейросети стали удобным инструментом для журналистов, позволяющим экономить время. Однако полностью полагаться на них не стоит: искусственный интеллект не способен заменить профессиональную работу с информацией и самостоятельную постановку вопросов.

«Но за нас никто не будет задавать вопросы. Нейронка никогда не заменит журналистов, потому что она пользуется тем цифровым следом, который создают сами специалисты», – подчеркнула Ирина Фёдорова. Она призвала использовать новые технологии как вспомогательный инструмент, не подменяя ими содержание журналистской работы.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин также рассказал, что пользуется искусственным интеллектом и считает его одним из главных помощников в повседневной деятельности. При этом он подчеркнул, что технологии должны помогать человеку, а не заменять его мышление и эмоции.

«Это один из главных помощников на сегодняшний день. Но это именно помощник, который экономит время, но ни в коем случае не заменяет мысли, эмоции и самого человека. Его можно использовать, чтобы помочь себе сберечь время для чего-то ещё более важного», – резюмировал Александр Сорокин.

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