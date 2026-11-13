«Нейронка никогда не заменит журналистов»: на «Медиамосте» обсудили искусственный интеллект

12:26, 13 ноября 2026, ПАИ

Возможности и ограничения искусственного интеллекта в современной журналистике обсудили на пленарной сессии медиафорума «Медиамост» в региональном Доме молодёжи 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова отметила, что нейросети стали удобным инструментом для журналистов, позволяющим экономить время. Однако полностью полагаться на них не стоит: искусственный интеллект не способен заменить профессиональную работу с информацией и самостоятельную постановку вопросов.

«Но за нас никто не будет задавать вопросы. Нейронка никогда не заменит журналистов, потому что она пользуется тем цифровым следом, который создают сами специалисты», – подчеркнула Ирина Фёдорова. Она призвала использовать новые технологии как вспомогательный инструмент, не подменяя ими содержание журналистской работы.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин также рассказал, что пользуется искусственным интеллектом и считает его одним из главных помощников в повседневной деятельности. При этом он подчеркнул, что технологии должны помогать человеку, а не заменять его мышление и эмоции.

«Это один из главных помощников на сегодняшний день. Но это именно помощник, который экономит время, но ни в коем случае не заменяет мысли, эмоции и самого человека. Его можно использовать, чтобы помочь себе сберечь время для чего-то ещё более важного», – резюмировал Александр Сорокин.