Дмитрий Яковлев рассказал, где молодым псковичам развиваться в медиа

12:43, 13 ноября 2026, ПАИ

Где можно найти себя тем, кто хочет развиваться в медиа, рассказал министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в рамках пленарной сессии на медиафоруме «Медиамост» в региональном Доме молодёжи сегодня, 13 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Всегда можно прийти к нам, у нас открыт региональный центр Росмолодёжи. Там молодые ребята могут найти себе наставника», – отметил он и добавил, что уже 4 декабря Дом молодёжи откроется и в Великих Луках. И там тоже можно будет развиваться в сфере медиа. Помимо этого, дома молодёжи появятся в Порхове и Невеле, а ещё один небольшой – в Пскове.

Дмитрий Яковлев также обратил внимание, что с 18 по 22 декабря будет работать большая медиашкола в центре «Истоки» в Печорах. «Будет много полезного и интересного, заявку ещё можно подать», – призвал министр.

Директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова рассказала о возможностях реализации в районах Псковской области, где тоже есть свои школьные медиа и редакции. «Медиа – это нечто сформулированное, что получило свою аудиторию. Ваше послание, ваше фото, которое получило отклик. Увлечься и найти себя можно где угодно», – обратила внимание она.

Ирина Фёдорова добавила, что районные редакции в том числе показывают огромные успехи по охватам. «Намного лучше подкрепляться к официальным структурам, чтобы найти себе там наставника», – резюмировала она.

Напомним, что медиафорум проходит с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть острых социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность, профилактика травли и культура уважительного общения, добровольчество как способ позитивных изменений, здоровый и безопасный образ жизни, профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ, профилактика противоправного поведения. Это не абстрактные лекции, на выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

В форуме принимают участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики, также приглашены региональные министры. Такой уровень спикеров делает событие не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку.

Третий день форума ребята провели в госмедихолдинге: посетили редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь». Четвёртый день форума стал самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединились представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ. Именно этот день обещает стать главной цитируемой площадкой – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.