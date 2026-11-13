В Великих Луках ремонтируют гирлянду на центральном мосту

12:50, 13 ноября 2026, ПАИ

Гирлянду на центральном мосту Великих Лук приводят в порядок, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Город готовится к празднику: на объекте ведутся работы по обслуживанию иллюминации. Украшение моста традиционно становится частью праздничного оформления города.

Напомним, готовиться к празднику в муниципалитете начали ещё в октябре. На общественных территориях установят 26 световых конструкций, приобретённых ранее. Ещё город украсят около 340 декоративных световых консолей. 48 из них будут новыми, и великолучане смогут оценить свежие дизайнерские идеи и современное оформление уличных украшений.