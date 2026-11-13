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Общество

Проезд у Октябрьского проспекта в Пскове перекроют с 16 по 20 ноября

Проезд у Октябрьского проспекта в Пскове перекроют с 16 по 20 ноября, сообщили в официальном канале администрации города на платформе MAX.

Изображение из официального канала администрации города на платформе MAX

Для движения закрывается участок в районе здания № 50а на Октябрьском проспекте. Перекрытие будет действовать с 08:00 до 17:00, в ночное время проезд будет открыт.

Ограничения введут для проведения дорожных работ.

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Проезд у Октябрьского проспекта в Пскове перекроют с 16 по 20 ноября

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