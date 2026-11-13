Проезд у Октябрьского проспекта в Пскове перекроют с 16 по 20 ноября
Проезд у Октябрьского проспекта в Пскове перекроют с 16 по 20 ноября, сообщили в официальном канале администрации города на платформе MAX.
Для движения закрывается участок в районе здания № 50а на Октябрьском проспекте. Перекрытие будет действовать с 08:00 до 17:00, в ночное время проезд будет открыт.
Ограничения введут для проведения дорожных работ.
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