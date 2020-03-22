ОЭЗ «Моглино»: Предприняты все меры для непрерывной работы резидентов в условиях распространения коронавируса

13:43, 22 марта 2020, ПАИ

Особая экономическая зона «Моглино» предприняла все усилия для поддержки непрерывной работы резидентов, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОЭЗ «Моглино».

«Команда полностью готова к выполнению своих обязанностей, находясь частично на удаленном доступе к управлению, – отметили в пресс-службе, – Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы предоставлять нашим инвесторам и резидентам самый высокий уровень обслуживания и взаимодействия, при этом максимально обеспечивая здоровье и безопасность наших сотрудников и партнеров».

Отмечается, что ОЭЗ «Моглино» следует рекомендациям администрации Псковской области, и стремится к соблюдению всех санитарных норм профилактики эпидемии вируса. Часть сотрудников перевели на удаленные рабочие терминалы. Ряд встреч проходят в режиме видеокоференцсвязи.

Кроме этого, посетителям ОЭЗ предлагается проверка тепловизором. В пресс-службе заверили, что в офисе управляющей компании есть все необходимые материалы для санитарной обработки помещений.