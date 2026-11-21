Игорь Иванов: Налоговая служба – гарант экономической безопасности страны

15:18, 21 ноября 2026, ПАИ

Сотрудников и ветеранов налоговой службы поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Ваша работа важна для государства и каждого гражданина. Налоговая служба – одна из самых прогрессивных и клиентоориентированных ведомств страны с собственной цифровой платформой, передовыми инструментами и эффективными технологиями налогового администрирования. Вы – гарант экономической безопасности страны, чья работа охватывает практически все сферы экономической жизни государства», – подчеркнул он.

По словам лидера профсоюзного объединения, эффективная работа налоговых органов обеспечивается высококвалифицированными специалистами, среди которых немало членов профсоюзов.

«Вы, как и профсоюзы, отстаиваете интересы простого человека труда, находясь на страже реализации экономической и социальной политики государства», – сказал Игорь Иванов и пожелал сотрудникам налоговых органов дальнейших успехов в труде, здоровья, мирного неба и благополучия.