Минусовые температуры и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября

14:54, 21 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами может быть гололедица.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура в области в течение суток составит от –1 до +3 градусов, в Пскове – от 0 до +2 градусов.