Минусовые температуры и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами может быть гололедица.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура в области в течение суток составит от –1 до +3 градусов, в Пскове – от 0 до +2 градусов.
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