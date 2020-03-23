Псковичке с младенцем помогли пересечь границу с Эстонией в условиях карантина

11:53, 23 марта 2020, ПАИ

Псковичке с младенцем помогли пересечь границу с Эстонией в условиях карантина. Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, что женщина из Пскова решила родить в больнице ближайшего к границе с Псковской областью эстонского городка Выру и попала в «ловушку».

«Только она родила, как в Выру объявили каратин по коронавирусу, соответственно, выезд возможен был только при наличии документов на ребёнка, а российское посольство в Таллине ограничило приём граждан. Она оказалась совсем одна, потому что друзья, которые её привезли и собирались забрать, границу пересечь уже не могли», - пояснила Наталия Соколова.

Она уточнила, что к решению проблемы подключился отдел МИД по Псковской области, который помог связаться с российским консулом в Тарту, чтобы он принял документы на оформление выезда в электронном виде.

«Теперь всё в порядке, они сейчас с ребёнком дома и находятся на карантине», - отметила Наталия Соколова.

На сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в её адрес опубликована благодарность за помощь в непростой ситуации. «Силами Натальи Соколовой и ее команды были оформлены документы на маленького гражданина, и предоставилась возможность вернуться домой в кратчайшие сроки. Хочется особо отметить душевность, отзывчивость и внимательность Наталии Викторовны. Слова не расходятся с делом!» - говорится в сообщении на сайте губернатор60.рф.