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Культура

Премьеру спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» псковичи смогут увидеть на сайте Псковского театра

Фото Андрея Кокшарова

Премьеру спектакля Псковского театра драмы «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке режиссёра Петра Шерешевского псковичи смогут увидеть в записи на сайте drampush.ru. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Несмотря на карантин, в Псковском театре драмы запланированный выход премьеры решили не откладывать [она должна была состояться 20 марта - ПАИ], поэтому новую постановку по одноименному роману Фёдора Достоевского сыграли в минувшие выходные без зрителей.

«Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» — это острая интрига, имеющая любовный мотив, и целый букет колоритных персонажей», - говорится в аннотации.

Главный режиссер Санкт-Петербургского Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский хорошо известен псковской публике по «Ревизору», номинированному на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль России.

Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло.

В спектакле также заняты: заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова, заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, артисты Денис Кугай, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Мария Петрук, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Ксения Соколова, Евгений Терских, Ксения Тишкова, Камиль Хардин, Дарья Чураева, артист Молодой студии театра Ислам Галиуллин.

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