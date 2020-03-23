Александр Седунов: Образовательные учреждения Псковской области готовы к дистанционному обучению

12:38, 23 марта 2020, ПАИ

Образовательные учреждения Псковской области готовы к проведению дистанционных уроков для школьников и занятий для студентов. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе прямого эфире проекта ПАИ-live 23 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На нашем сайте one.pskovedu.ru мы готовы к работе, готовы показать, как это работает», - заверил Александр Седунов.

По его словам, карантинных мероприятий из-за вспышки коронавирусной инфекции пока в школах Пскова нет, с 23 марта все школы перешли только на дистанционный режим работы.

«Этот режим нам известен хорошо, в каждой из школ существуют свои подсистемы, есть электронный дневник, все они заведены, на сайте все сервисы представлены, на прошлой неделе мы провели совещание в режиме ВКС, на это неделе тоже проведем видео-совещание с директорами», - отметил председатель комитета.

По словам Александра Седунова, на прошлой неделе также был собран методический документ, который был отправлен всем школам. Он также подчеркнул, что школам рекомендовано пользоваться ресурсом Российской электронной школы. Кроме того, многие образовательные сервисы, как отметил гость эфира, открыли доступ к своим материалам — к примеру, электронные учебники издательство «Просвещение» разместило бесплатно.

По мнению Александра Седунова, видеоурок показывает, как учитель проводит занятие. В режиме видеоконференции учитель может подключаться ко всем детям, отвечая на вопросы преподавателя в прямом эфире. Позже вся эта информация публикуется на ресурсе pskovedu.ru.

«По материалам можно поставить оценки. Физически работать с этим ресурсом можно через телефон, планшет, компьютер. Прослушать видео урок можно при помощи наушников и имея доступ в интернет, все можно посмотреть в режиме записи (офлайн), чтобы ребенок понимал какие темы задаются. блок оценок тоже есть», - добавил гость эфира.

«Мы надеемся, что в дальнейшем это будет востребовано», - заключил Александр Седунов.