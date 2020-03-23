Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным

16:45, 23 марта 2020, ПАИ

«Поправки в Конституцию России сделают государство не просто социально ориентированным, а семейно ориентированным», – отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.

Он подчеркнул, что социальные обязательства государства, которые оно берет на себя с введением этих поправок, наполняются конкретным содержанием через ряд статей. «Особенно хотелось бы отметить повышение роли семьи», – добавил Андрей Царев.

«Очень важно, что провозглашаются обязательства в отношении детей, – продолжил он. – Но государство должно взять на себя обязательства и по семейному устройству детей, которые остались без родителей. Надеюсь, это будет расшифровано более глубоко федеральными законами».

«Безусловно, важным является и то, что продекларированы меры поддержки институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих и добровольческих организаций», – отметил он. Андрей Царев подчеркнул, что НКО и добровольцы оказывают государству неоценимую помощь в решении многих социальных проблем.

Планируется, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля.