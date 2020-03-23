0
16:45
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
16:19
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
15:49
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
15:14
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
15:06
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
13:42
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
13:09
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Еще новости
Общество

Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным

Андрей Царёв

«Поправки в Конституцию России сделают государство не просто социально ориентированным, а семейно ориентированным», – отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв.

Он подчеркнул, что социальные обязательства государства, которые оно берет на себя с введением этих поправок, наполняются конкретным содержанием через ряд статей. «Особенно хотелось бы отметить повышение роли семьи», – добавил Андрей Царев.

«Очень важно, что провозглашаются обязательства в отношении детей, – продолжил он. – Но государство должно взять на себя обязательства и по семейному устройству детей, которые остались без родителей. Надеюсь, это будет расшифровано более глубоко федеральными законами».

«Безусловно, важным является и то, что продекларированы меры поддержки институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих и добровольческих организаций», – отметил он. Андрей Царев подчеркнул, что НКО и добровольцы оказывают государству неоценимую помощь в решении многих социальных проблем.

Планируется, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан Варианты проведения голосования по поправкам на фоне COVID-19 озвучил ЦИК Юрий Шматов: Поправки в Конституцию были давно необходимы Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
23 марта 2020
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
23 марта 2020
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
23 марта 2020
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
23 марта 2020
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
23 марта 2020
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
23 марта 2020
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
23 марта 2020
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
23 марта 2020
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов

Идет загрузка...