Эксперт рассказала, как выбрать гранат и чем он полезен

18:54, 08 ноября 2026, ПАИ

Гранат стоит добавить в осенний рацион, чтобы сохранить разнообразие растительной пищи после окончания сезона летних ягод и фруктов. Об этом рассказала профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета Росбиотех Елена Алексеенко, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, фрукт богат полифенолами с антиоксидантными свойствами, калием, витамином C, органическими кислотами и пищевыми волокнами. При этом зёрна граната предпочтительнее сока: пищевых волокон в них значительно больше.

Елена Алексеенко отметила, что качественный плод должен быть тяжёлым для своего размера, плотным, без мягких пятен и повреждений.

Специалист также предупредила, что гранат – не панацея: это ценный сезонный источник полезных веществ, а не лекарство от простуды или низкого гемоглобина.