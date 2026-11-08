Как не попасться на уловки кибермошенников, расскажут на онлайн-лекции

19:26, 08 ноября 2026, ПАИ

О том, как не попасться на уловки мошенников и защитить свои персональные данные в интернете, расскажут на открытой онлайн-лекции Российского общества «Знание». Трансляция на тему «Цифровая ловушка: как защитить свои данные от мошенников» состоится 9 ноября в 10:00 в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Участники узнают, какие угрозы подстерегают пользователей в цифровом пространстве, как злоумышленники получают доступ к личной информации и на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой обмана.

Во время лекции слушатели смогут задать вопросы эксперту, обсудить актуальные проблемы цифровой безопасности и подробнее разобраться в способах защиты своих данных.

Для участия необходима предварительная регистрация. Присоединиться к лекции можно будет онлайн после оформления заявки.