Сколько можно хранить еду из доставки, рассказал эксперт

18:05, 08 ноября 2026, ПАИ

Готовую еду из доставки нужно съесть в течение двух суток. Об этом рассказал владелец сети ресторанов быстрого питания Ибрагим Аушев, пишет «Газета.Ru».

По его словам, термосумки не обеспечивают стабильную температуру, а в жару, если блюдо долго доставляют, его срок годности заметно уменьшается. Поэтому еду, которую не планируют съесть сразу, нужно немедленно убрать в холодильник.

Ибрагим Аушев напомнил и общее правило: в тепле продукты не должны оставаться дольше двух часов, а в жару – дольше часа, причём этот срок отсчитывается с учётом времени доставки.

Специалист предостерёг: внешний вид блюда после суток в холодильнике может быть обманчивым. Еду без заводской упаковки и без маркировки со сроком годности лучше съесть в день доставки.