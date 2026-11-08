Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Дно прогремело в криминальной сводке»: о жутком убийстве на станции в Псковской области рассказал блогер Сергей Минаев

О жутком убийстве на станции Дно в Псковской области в начале XX века рассказал блогер Сергей Минаев на своём YouTube-канале в рубрике «Серийный номер», посвящённый маньякам и ужасающим преступлениям разных стран и эпох.

Сергей Минаев. Скрин с видео

Сергей Минаев напомнил своим подписчикам, что Дно вошло в историю после февральской революции. «Именно на этой станции остановился поезд с Николаем II, это произошло за день до того, как он отрёкся от престола в Пскове. Император должен был встретиться в Дно с председателем Госдумы Родзянко для переговоров, но тот не приехал», - пересказал историю блогер.

Станция Дно. Архивное фото

За десять лет до этого момента, то есть в 1907 году Дно прогремело в криминальной сводке. Недалеко от станции была зверски убита семья зажиточных крестьян, а из их тайника пропали все деньги. Жертвами стали восемь человек. Не пощадили даже девятимесячного ребёнка - прямо в люльке его зарезали. А двухлетнему ребёнку размозжили голову. причём взрослых жертв перед смертью пытали. Трупы нашли с перебитыми костями, обугленными пятками и выколотыми глазами. Ну то есть жуть, не каждый маньяк способен на такое», - прокомментировал произошедшее Сергей Минаев.

Петербургские следователи начала XX века. Скрин с видео

Расследованием занимались петербургские сыскари. Их на постоянной основе привлекали по важным делам, которые происходили за пределами города.

«К тому же в день убийства в Дно приезжали некие купцы из Петербурга, то есть след явно вёл в столицу. Сыскари стали рыть криминал: кто что знает, кто что слышал, кто что видел. Так они вышли на беглого каторжника, который жил в Петербурге по поддельным документам. Его родственник как раз работал у этой семьи и рассказал, что ребята они и в самом деле зажиточные, дома хранят «аж сто тыщ». А сто тыщ рублёв при средней зарплате рабочего в 300-400 рублей за год - это на нынешние деньги сотни миллионов рублей», - уточнил рассказчик.

Беглый каторжник с сообщником прикинулись купцами. А уже в доме, когда всё выяснилось, стали пытать хозяев, потому что те не признавались, где спрятали деньги.

Скрин видео

«Но детей-то зачем убивать? Вряд ли девятимесячный ребёнок мог что-то потом рассказать, - задался вопросом Сергей Минаев и сам на него ответил. - Видимо, это проявление какой-то особой, звериной жестокости, потому что, наверное, бандитов бесило молчание взрослых. Сундук с деньгами в итоге нашли, но вместо ста тысяч в нём оказалось десять. Тоже большие деньги. В общем дело жуткое».

В целом выпуск «Серийного номера» на канале блогера был посвящён «русскому Джеку-потрошителю» Николаю Радкевичу, который в дореволюционые годы расправлялся с женщинами в Санкт-Петербурге, а также появлению в Российской империи сыскной полиции.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 ноября 2026

Звёзды над старинным храмом: астрофотограф показал ночные кадры из Псковской области
08 ноября 2026

Большинство россиян поддержали ограничения в соцсетях для детей – опрос
08 ноября 2026

Почему консервировать овощи вместе рискованно, объяснила эксперт
08 ноября 2026

Солнцезащитные очки, телефон и жвачка: за что россиянина могут депортировать или оштрафовать за границей
08 ноября 2026

Мобильный пункт вакцинации от гриппа в торговом центре «Империал» в Пскове завершил работу
08 ноября 2026

Как не попасться на уловки кибермошенников, расскажут на онлайн-лекции
08 ноября 2026

Дегустации и мастер-классы начнут проводить на сыроварне в Псковском районе
08 ноября 2026

Эксперт рассказала, как выбрать гранат и чем он полезен

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...