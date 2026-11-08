«Дно прогремело в криминальной сводке»: о жутком убийстве на станции в Псковской области рассказал блогер Сергей Минаев

18:21, 08 ноября 2026, ПАИ

О жутком убийстве на станции Дно в Псковской области в начале XX века рассказал блогер Сергей Минаев на своём YouTube-канале в рубрике «Серийный номер», посвящённый маньякам и ужасающим преступлениям разных стран и эпох.

Сергей Минаев напомнил своим подписчикам, что Дно вошло в историю после февральской революции. «Именно на этой станции остановился поезд с Николаем II, это произошло за день до того, как он отрёкся от престола в Пскове. Император должен был встретиться в Дно с председателем Госдумы Родзянко для переговоров, но тот не приехал», - пересказал историю блогер.

За десять лет до этого момента, то есть в 1907 году Дно прогремело в криминальной сводке. Недалеко от станции была зверски убита семья зажиточных крестьян, а из их тайника пропали все деньги. Жертвами стали восемь человек. Не пощадили даже девятимесячного ребёнка - прямо в люльке его зарезали. А двухлетнему ребёнку размозжили голову. причём взрослых жертв перед смертью пытали. Трупы нашли с перебитыми костями, обугленными пятками и выколотыми глазами. Ну то есть жуть, не каждый маньяк способен на такое», - прокомментировал произошедшее Сергей Минаев.

Расследованием занимались петербургские сыскари. Их на постоянной основе привлекали по важным делам, которые происходили за пределами города.

«К тому же в день убийства в Дно приезжали некие купцы из Петербурга, то есть след явно вёл в столицу. Сыскари стали рыть криминал: кто что знает, кто что слышал, кто что видел. Так они вышли на беглого каторжника, который жил в Петербурге по поддельным документам. Его родственник как раз работал у этой семьи и рассказал, что ребята они и в самом деле зажиточные, дома хранят «аж сто тыщ». А сто тыщ рублёв при средней зарплате рабочего в 300-400 рублей за год - это на нынешние деньги сотни миллионов рублей», - уточнил рассказчик.

Беглый каторжник с сообщником прикинулись купцами. А уже в доме, когда всё выяснилось, стали пытать хозяев, потому что те не признавались, где спрятали деньги.

«Но детей-то зачем убивать? Вряд ли девятимесячный ребёнок мог что-то потом рассказать, - задался вопросом Сергей Минаев и сам на него ответил. - Видимо, это проявление какой-то особой, звериной жестокости, потому что, наверное, бандитов бесило молчание взрослых. Сундук с деньгами в итоге нашли, но вместо ста тысяч в нём оказалось десять. Тоже большие деньги. В общем дело жуткое».

В целом выпуск «Серийного номера» на канале блогера был посвящён «русскому Джеку-потрошителю» Николаю Радкевичу, который в дореволюционые годы расправлялся с женщинами в Санкт-Петербурге, а также появлению в Российской империи сыскной полиции.