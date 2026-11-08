Преподаватель псковской гимназии приняла участие в форуме учителей музыки и ИЗО

18:40, 08 ноября 2026, ПАИ

Преподаватель псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры Валентина Сергиенко приняла участие во Всероссийском форуме учителей музыки и изобразительного искусства. Об этом в своём канале в мессенджере Max сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов.

Форум проходил 6 и 7 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Он объединил педагогов со всей страны для обсуждения актуальных вопросов художественного образования. В программе были тематическая выставка, пленарное заседание «От синтеза искусств к гармонии личности», дискуссии о воспитательной роли искусства в цифровую эпоху и круглый стол, посвящённый оцениванию.

Во время пленарного заседания Валентина Сергиенко пообщалась с актёром театра, кино и телевидения, ректором Театрального института имени Б. Щукина Евгением Князевым. Они обсудили значение школьных спектаклей в образовательном процессе. Князев подчеркнул важность музыки в постановках и поделился методиками организации музыкальных спектаклей в школах.

Кроме того, преподаватель посетила просветительский марафон «Знание.Единство».

«Приобретённый опыт позволит ей совершенствовать работу с детьми и развивать образовательный процесс», - отметил Станислав Стармолотов.