Невролог рассказала, чем опасен «немой» инсульт

17:40, 08 ноября 2026, ПАИ

Бессимптомный, или «немой», инсульт развивается в проводниковых зонах мозга, которые соединяют его различные участки. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина, пишет 360.ru.

Поскольку повреждение этих зон не вызывает мгновенной потери функций, патология может долго оставаться незамеченной. Однако со временем мелкие очаги накапливаются и способны объединиться в обширные зоны поражения, отметила невролог.

К факторам риска развития такой патологии эксперт отнесла нарушения сердечного ритма, атеросклероз и сахарный диабет.