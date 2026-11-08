Как защитить ребёнка после прогулки по лужам, рассказала врач

17:52, 08 ноября 2026, ПАИ

Беготня по лужам в дождливую погоду может привести к переохлаждению и снижению иммунитета у детей. Об этом рассказала врач-педиатр Эльвира Зиганшина, пишет РИАМО.

Как отметила врач, сам по себе холод ещё не означает болезнь, но он ослабляет защитные силы организма. В результате инфекциям проще попасть внутрь, да и собственная условно-патогенная флора, которая всегда живёт в организме, начинает вести себя активнее. Это может обернуться болезнями верхних дыхательных путей (от ринита и фарингита до отита), а также воспалениями мочеполовой системы вроде цистита или уретрита.

Чтобы снизить риск, педиатр советует сразу после прогулки переодеть ребёнка во всё сухое и тёплое и дать ему согреться тёплым питьём: водой, морсом или чаем с лимоном.