Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко

15:06, 23 марта 2020, ПАИ

Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрия Мельцера представила сотрудникам лечебного учреждения председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дмитрию Александровичу исполнилось 35 лет. Он молод, полон сил и энергии. Прошёл все конкурсные процедуры, согласование с губернатором, а также справился со всеми тестовыми заданиями. В Санкт-Петербурге более 10 лет возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу. Принимайте. Мы ему поможем, вы тоже помогайте», - представила нового руководителя медучреждения Марина Гаращенко.

После знакомства с новым главным врачом, сотрудники больницы поинтересовались, что делать, если вдруг к ним в район прибудет семья из региона, потенциально небезопасного относительно коронавируса региона. Марина Гаращенко рекомедновала обращаться на горячую линию по телефону 8 800 444 10 41. «Вы не будете оставлены без внимания, всё будет под нашим контролем», - заверила председатель комитета.