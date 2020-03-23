0
16:45
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
16:19
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
15:49
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
15:14
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
15:06
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
13:42
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
13:09
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Еще новости
Общество

Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко

Марина Гаращенко и Дмитрий Мельцер

Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрия Мельцера представила сотрудникам лечебного учреждения председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Дмитрию Александровичу исполнилось 35 лет. Он молод, полон сил и энергии. Прошёл все конкурсные процедуры, согласование с губернатором, а также справился со всеми тестовыми заданиями. В Санкт-Петербурге более 10 лет возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу. Принимайте. Мы ему поможем, вы тоже помогайте», - представила нового руководителя медучреждения Марина Гаращенко.

Сотрудники больницы

После знакомства с новым главным врачом, сотрудники больницы поинтересовались, что делать, если вдруг к ним в район прибудет семья из региона, потенциально небезопасного относительно коронавируса региона. Марина Гаращенко рекомедновала обращаться на горячую линию по телефону 8 800 444 10 41.  «Вы не будете оставлены без внимания, всё будет под нашим контролем», - заверила председатель комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
23 марта 2020
Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
23 марта 2020
Серия онлайн-экскурсий Псково-Изборского музея стартует 24 марта
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
23 марта 2020
Пять новых услуг по соцподдержке населения внедрено в МФЦ Псковской области
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
23 марта 2020
Марина Гаращенко поручила новому главврачу Стругокрасненской больницы оперативно включиться в работу
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
23 марта 2020
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
23 марта 2020
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
23 марта 2020
Полезные номера: Куда обращаться родителям в период дистанционного обучения в Псковской области
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
23 марта 2020
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов

Идет загрузка...