Объем покупок по банковским картам в Псковской области увеличился на 23%

16:05, 23 марта 2020, ПАИ

Объем операций по оплате картами товаров и услуг на территории области в 2019 году составил 55,5 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России, количество операций по снятию наличных сократилось на 5,9% – до 13,3 млн транзакций, а их объем вырос на 1,5% – до 87,8 млрд рублей.

Всего на территории региона в прошлом году с использованием банковских карт совершено 91 млн операций на сумму 143,3 млрд рублей. Рост объема операций, по сравнению с 2018 годом, составил 8,9%, при увеличении количества на 27,5%.

«Средняя сумма операции по безналичной оплате товаров и услуг продолжает снижаться», – рассказали в банке. По сравнению с 2018 годом сумма каждой из них в среднем уменьшилась на 46 рублей и составила 714 рублей, что свидетельствует о росте использования платежных карт в повседневных целях. Средняя сумма снятия наличных с карт в регионе увеличилась почти на 8% и составила 6621,4 рубля.

Активность оплаты картами растет, в том числе, в связи с развитием сети их приема. На 1 января 2020 года в Псковской области было установлено 13,3 тыс. электронных терминалов и 739 банкоматов, что больше чем в 2018 году на 12,6% и 15% соответственно.

На 1 января количество карт в Псковской области выросло на 1,3% и составило 976,2 тыс. штук. Увеличению количества карт продолжает способствовать эмиссия карт платежной системы «Мир». В регионе на начало 2020 года выпущено 285,3 тыс. карт «Мир». Количество карт национальной платежной системы за 2019 год увеличилось на 39%, а их доля в общем объеме выпущенных банковских карт выросла до 29,2%.