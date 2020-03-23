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Общество

Сфера туризма вошла в перечень отраслей экономики Псковской области, оказавшихся в зоне риска из-за коронавируса

Сферы туризма, экскурсионных услуг и общественного питания (за исключением подачи спиртных напитков) вошли в перечень отраслей экономики Псковской области, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, список сформировал областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике в рамках указа губернатора.

Кроме этого, в зоне риска оказались предприниматели, занимающиеся предоставлением мест для временного проживания и оказанием услуг в области дополнительного образования детей и взрослых. В этом же перечне – сферы физической культуры и спорта, культуры, организации досуга и развлечений.

Экономический комитет продолжает работу по подготовке проектов законов о внесении изменений в законодательные акты администрации Псковской области, регулирующие систему налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства. В пресс-службе добавили, что подготавливается ряд предложений в адрес правительства страны по поддержке бизнеса.

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