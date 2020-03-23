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Автомобиль перевернулся из-за наезда на деревья в Великих Луках

Автомобиль перевернулся у дома № 54 на Октябрьском проспекте в Великих Луках 23 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:45.

18-летний водитель BMW не справился с управлением и наехал на деревья. Автомобиль перевернулся на боковую сторону. 32-летний пассажир получил ушибленую рану височной области. Его госпитализировали, зашили рану и отправили домой. 

Сейчас на месте дорожной аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы и спасатели. 

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