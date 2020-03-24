Псковичи могут принять участие в викторине Псковского музея-заповедника о быте русской избы

09:26, 24 марта 2020, ПАИ

Псковичи могут принять участие в викторине Псковского музея-заповедника, посвященной быту русской крестьянской избы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Уже более двух лет в Приказной палате Псковского музея-заповедника работает этнографическая выставка «Кто в доме хозяин». Её основу составили предметы прикладного характера из фондов музея-заповедника. Весь вещевой материал собран в деревнях во время этнографических экспедиций в 60-70-х годах XX века.

Викторина пройдет в два тура с 23 марта по 24 апреля.

Основные даты: 23 марта – 5 апреля – I тур; 6 апреля – 19 апреля - II тур; 24 апреля – объявление результатов викторины.



Ответы необходимо присылать с пометкой «викторина» на электронный адрес: accapella2009@yandex.ru (обязательно следует дождаться ответного сообщения о том, что письмо получено).

За один правильный ответ присуждается один балл; при равном количестве баллов приоритет отдаётся более полным ответам.

По итогам викторины определяются три победителя, которые награждаются призами:

1 место – индивидуальный бесплатный мастер-класс по изготовлению двух обережных кукол с рассказом о традиции изготовления кукол на Руси (победитель может взять с собой на мастер-класс еще четырех человек).

2 место – индивидуальный бесплатный мастер-класс по ткачеству на бердо от «средневековой модницы» (победитель может взять с собой на мастер-класс еще двух человек).

3 место – два бесплатных билета на выставку «Кто в доме хозяин» и информационный буклет «Псковская игрушка» в подарок.

Вопросы первого тура викторины:

1. Про этот предмет быта сложено огромное количество загадок. Вот некоторые из них:

«В хлеву у быка копна на рогах, А хвост на дворе у бабы в руках». «Рогат, да не бык, Хватает – да не сыт, Людям отдаёт, сам на отдых идёт». Отгадайте, о каком предмете идёт речь в загадках, и для чего он использовался в хозяйстве.

2. В хозяйстве этот предмет служит для измельчения или растирания чего-либо, бывает настольный и напольный. Согласно словарю Даля, его старое русское название «иготь». А один из любимейших русских сказочных персонажей умудрялся с его помощью даже летать! Отгадайте, что это за предмет и кто в нём летал в сказках.



3. Строя избы в болотистой местности, русские люди ставили их на деревянные сваи (столбы), которые обрабатывались по специальной технологии – с помощью дыма. Они как будто коптились (курились), чтобы выдерживать влагу. Упоминание таких изб часто встречается в русских сказках. Ответьте, как называются там такие избушки?



4. Это лёгкое, сыпучее вещество мы, современные люди, применяем в основном как удобрение или вовсе выкидываем. А в старину женщины использовали его для стирки. Оказывается, после кипячения белья с горсткой этого вещества, оно становилось не только белоснежным, но и более прочным. Ответьте, о каком старом русском «отбеливателе» идет речь.



5. В XIX столетии в России начинает широко распространяться этот напиток. В бедных городских и крестьянских домах, желая следовать моде, варили его из ячменной муки, измельчённых в порошок желудей, семян груши, арбузных корок, свёклы и даже корней одуванчика. Предварительно эту смесь необходимо было как следует поджарить на специальной сковороде (увидеть которую можно на выставке). Отгадайте, о каком напитке идёт речь.