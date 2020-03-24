Операция «Надзор» стартовала в Пскове

10:26, 24 марта 2020, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» стартовала в Пскове 24 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ее цель – предупреждение совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание полицейские уделят работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.

Результатом операции должно стать снижение уровня повторной преступности среди горожан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Продлится мероприятие до 28 марта.