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Общество

Операция «Надзор» стартовала в Пскове

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» стартовала в Пскове 24 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ее цель – предупреждение совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание полицейские уделят работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.

Результатом операции должно стать снижение уровня повторной преступности среди горожан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Продлится мероприятие до 28 марта.

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