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Общество

Косметику пыталась украсть псковичка из магазина на улице Коммунальной

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 марта экипажу вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной, сработала сигнализация.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 42 -летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства. Сумма ущерба составила более 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка была  передана сотрудникам полиции.

 

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