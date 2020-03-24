Косметику пыталась украсть псковичка из магазина на улице Коммунальной

10:43, 24 марта 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 марта экипажу вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной, сработала сигнализация.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 42 -летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства. Сумма ущерба составила более 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка была передана сотрудникам полиции.