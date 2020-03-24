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Общество

69 нетрезвых водителей выявили в Пскове

С января по февраль текущего года в Пскове инспекторы ГИБДД выявили 69 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Данные граждане нарушили части 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и статью 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, были составлены шесть материалов по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Материалы в отношении 67 водителей были направлены в суд, по решению которого в отношении 10 водителей была применена санкция в виде административного ареста (до 15 суток), 48 водителей лишили права управления транспортом на срок от 1,5 до 2-х лет и оштрафовали по 30 тысяч рублей.

По итогам двух месяцев 2020 года в Пскове по вине водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде, зарегистрированы три ДТП. В них пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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