Более 5,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ за неделю

13:08, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области с 16 по 22 марта зарегистрированы 5 тысяч 511 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 435. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 28,8%, в Пскове – выше на 30,7%.

Всего за неделю госпитализированы 113 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 63 больных с признаками ОРВИ: у двоих диагностированы А (H1N1) – 2009, у двоих – А несубтипированные вирусы, у одного – А (H3N2), у троих – грипп В, у восьмерых – парагрипп (1,3), у пятерых – аденовирусы, у одного – риновирусы.