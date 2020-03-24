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Общество

Марина Гаращенко о волонтерстве студентов-медиков: Нам нужна любая помощь

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта рассказала, что псковским врачам будут помогать студенты-медики – выпускники старших курсов двух медицинских колледжей. Она отметила, что контактировать ни с пациентами, ни с самими больными студенты не будут:

«Мы планируем привлечь их для волонтёрской работы, работы с документацией, по звонкам - нам нужна помощь, она была бы большой поддержкой. Позвонить, уточнить, предупредить, дать совет, подготовить медицинские документы, помочь провести выписку лекарств».

Руководитель комитета по здравоохранению отметила, что им нужна помощь любых рук – на «горячей линии», на телефоне, с документами.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».

Ранее Псковское агентство информации со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова сообщало о волонтерской помощи 40 студентов-медиков выпускных курсов. «Пусть это не борьба на передовой, но большая и значимая помощь, которая сегодня особенно востребована», - оценил порыв добровольцев глава региона.

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