Самая низкая инфляция среди субъектов СЗФО сохранилась в Псковской области

17:38, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области сохранилась наиболее низкая инфляция (1,4%) в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По мнению экспертов, такой показатель инфляции в Псковской области связан преимущественно с более сдержанным спросом жителей региона на товары и услуги.

Специалисты также рассказали, что годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в феврале снизилась и составила 2,5% после 2,6% в январе. В целом по России темп прироста цен также уменьшился на 0,1 п.п., до 2,3%.

Самая высокая годовая инфляция на Северо-Западе в феврале по-прежнему наблюдалась в Республике Коми – 4,2%. По сравнению с январем она ускорилась на 0,6 п.п. Эксперты отметили, что это обусловлено, главным образом, повышением темпов прироста цен на услуги воздушного транспорта из-за выравнивания тарифов отдельными перевозчиками региона.

В Санкт-Петербурге инфляция после 2,6% в январе составила 2,3% в феврале, что ниже, чем в целом по округу. Уменьшение годовых темпов прироста цен отмечалось по всем компонентам инфляции, подчеркнули эксперты.

С учетом этих факторов Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,0% годовых.