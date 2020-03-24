В Псковской области организуют работу рынков при соблюдении всех установленных в связи с коронавирусом санитарных правил

21:48, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области необходимо обеспечить работу рынков при безусловном соблюдении всех санитарных правил, установленных в регионе в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом 24 марта заявил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на заседании по вопросу функционирования рынков Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время в России отсутствуют указания о закрытии постоянно действующих рынков и ярмарок. При этом, по словам, первого заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору Псковской области Татьяны Бабичевой, Минпромторг поручил сохранить работу торговых точек, рынков и ярмарок, а также предписал наладить бесперебойную поставку продуктов питания.

Андрей Михеев отметил, что так как, рынки не закрываются, необходимо организовать их работу при соблюдении всех установленных в связи с коронавирусом санитарных правил. В частности, продавцы должны соблюдать «масочный режим», использовать перчатки, периодически проводить дезинфекцию контактных поверхностей и рабочего места.

Кроме того, для реализации профилактических мер директорам рынков рекомендуется устанавливать прилавки с расстоянием от 1,5 до 2 метров друг от друга. «Минимизация рисков угрозы здоровью граждан для нас превыше всего», - заметил Андрей Михеев.

В конце заседания Андрей Михеев подчеркнул, что власти муниципалитетов, контролирующие органы и руководство рынков должны проинформировать участвующих в работе рынков фермеров о необходимости соблюдения санитарных норм.