Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом

22:05, 24 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех псковичей, которые предлагают свою помощь и поддержку в сложившейся ситуации с коронавирусом в мире. Слова благодарности глава региона выразил в своём Instagram.

По словам губернатора, таких людей много. В частности, сообщения с предложениями своей помощи и поддержки приходят Михаилу Ведерникову на телефон, в директ, в региональное отделение общероссийского народного фронта в Псковской области, псковским волонтерам.

«Люди спрашивают, как записаться в волонтёры, чем можно помочь, предлагают развозить еду пенсионерам, помогать им в решении бытовых вопросов. Но что особенно важно и ценно – несмотря на жёсткие условия выживания, в которых оказался сегодня малый и средний бизнес, я систематически получаю сообщения от наших предпринимателей, которые предлагают свою помощь, свои производственные мощности для выпуска средств личной санитарной защиты. Причем, либо безвозмездно, либо по себестоимости», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что не забудет такое отношение, и все люди, предлагавшие помощь, впоследствии могут рассчитывать на его поддержку, ответную помощь и соответствующее отношение.

«Это и есть ответственная гражданская позиция. Достойно уважения. Спасибо вам! Сейчас ваше участие действительно необходимо», - заключил глава региона.