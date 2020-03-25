В условиях эпидемии малый и средний бизнес в России получит отсрочку по налогам

16:46, 25 марта 2020, ПАИ

В условиях эпидемии коронавируса малый и средний бизнес в России получит полугодовую отсрочку по всем налогам за исключением НДС. Микробизнес получит отсрочку по страховым взносам. Об этом президент заявил во время обращения к гражданам страны 25 марта.

«Малый и средний бизнес сталкивается с трудностями, снижением выручки, поэтому нужно помочь компаниям продолжить устойчивую работу. Обращаюсь ко всем работодателям с просьбой не допустить увеличение числа безработных на рынке труда», - обратился президент.

Правительству и Центробанку глава государства поручил принять дополнительные меры поддержки предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации. «Нужно защитить их от банкротства, объявив полугодовой мораторий на банкротство компаний, которых коснулась эта ситуация», - подытожил Путин.