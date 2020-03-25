0
14:20
В Псковской области треть ипотечных заявок регистрируются в электронном виде
14:59
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
10:39
Борис Полозов: Сэкономленные на обслуживании госдолга средства регион направит на исполнение текущих обязательств
07:45
Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума
18:15
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
17:03
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
07:00
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
Еще новости
Экономика

В условиях эпидемии малый и средний бизнес в России получит отсрочку по налогам

В условиях эпидемии коронавируса малый и средний бизнес в России получит полугодовую отсрочку по всем налогам за исключением НДС. Микробизнес получит отсрочку по страховым взносам. Об этом президент заявил во время обращения к гражданам страны 25 марта.

«Малый и средний бизнес сталкивается с трудностями, снижением выручки, поэтому нужно помочь компаниям продолжить устойчивую работу. Обращаюсь ко всем работодателям с просьбой не допустить увеличение числа безработных на рынке труда», - обратился президент.

Правительству и Центробанку глава государства поручил принять дополнительные меры поддержки предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации. «Нужно защитить их от банкротства, объявив полугодовой мораторий на банкротство компаний, которых коснулась эта ситуация», - подытожил Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Зараженный коронавирусом пациент скончался в Эстонии Михаил Ведерников: Это не каникулы, а серьезные карантинные меры Александр Котов: Сегодня всем без исключения требуется поддержка государства Псковская городская дума, глава города и депутаты из-за коронавируса переходят на дистанционный прием граждан Проценты по вкладам физических лиц в России планируют облагать налогом Соблюдать меры профилактики в условиях пандемии коронавируса призвал псковичей доктор Игорь Дитрих Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей В условиях эпидемии малый и средний бизнес в России получит отсрочку по налогам Владимир Путин: Имеющие право на маткапитал российские семьи будут получать по 5 тысяч рублей в месяц Оплату больничных в России в период коронавируса установили в размере не ниже МРОТ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области треть ипотечных заявок регистрируются в электронном виде
25 марта 2020
В Псковской области треть ипотечных заявок регистрируются в электронном виде
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
24 марта 2020
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
Борис Полозов: Сэкономленные на обслуживании госдолга средства регион направит на исполнение текущих обязательств
24 марта 2020
Борис Полозов: Сэкономленные на обслуживании госдолга средства регион направит на исполнение текущих обязательств
Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума
24 марта 2020
Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
23 марта 2020
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
23 марта 2020
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
20 марта 2020
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо

Идет загрузка...