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Общество

Отборочный этап конкурса ВДВ «Танковый биатлон» стартовал в Псковской области

Отборочный этап конкурса ВДВ «Танковый биатлон» стартовал на полигоне «Струги Красные» в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, соревнования пройдут до 3 апреля.

В конкурсе принимают участие команды, представляющие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение, Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение, а также десантники-танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

На полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции. Подчеркивается, что конкурс является неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.

Всего в конкурсе принимают участие более 50 военнослужащих и 15 танков Т-72Б3. Победитель отборочного этапа представит войска на Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон».

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