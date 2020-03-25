Предотвращать распространение коронавируса призвали районы Псковской области

20:49, 25 марта 2020, ПАИ

Работать на упреждение в вопросах предотвращения распространения коронавируса нового типа призвала глав районов первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи 25 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова подчеркнула, что новые меры как на федеральном, так и на региональном уровнях принимаются ежедневно. «Сейчас в муниципалитетах уже созданы оперативные штабы по борьбе с распространением COVID-19, нам всем вместе необходимо решить дополнительные вопросы для упреждения возможных рисков», — отметила она.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гращенко призвала представителей муниципалитетов не поддаваться панике и строго соблюдать все необходимые меры. По ее словам, сейчас в Псковской области развернуто порядка 320 инфекционных коек, в том числе и перепрофилированных. «Госпитализация людей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией нового типа будет проводиться отдельно в южной и в северной частях региона», — пояснила Марина Гаращенко.

На информационных щитах и подъездах в населенных пунктах Псковской области появятся специальные листовки, рассказывающие о COVID-19. «Таким образом, мы сможем охватить максимальное количество граждан, в том числе и тех, кто не пользуется социальными сетями и другими источниками получения информации», — рассказала Вера Емельянова.

Кроме этого, в ежедневном режиме органам муниципальной власти будут предоставляться списки граждан, прибывших из иностранных государств.

По итогам совещания были сформированы дополнительные заявки от муниципалитетов по поставке оборудования для проведения бесконтактной термометрии.